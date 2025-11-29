ea fc 26 prediction incontri principali per le sbc in arrivo il 4 dicembre

Disponibile la prediction degli Incontri Principali del 4 Dicembre. Come accade abitualmente giovedi le nuove SBC saranno disponibili nella sezione dedicata alle Sfide Creazione Rosa della modalità Ultimate Team di EA FC 26. La Settimana Del Black Friday Di Amazon E’ Arrivata!. Scopri tutte le imperdibili offerte che Amazon propone nei giorni della settimana più attesa dell’anno. Il Black Friday è arrivato! Acquista Ora! La settimana prossima sono in programma molte partite importanti sia nella nostra Serie A che nella Premier League. Nel nostro campionato è in programma una delle partite più importanti, il Napoli ospiterà la Juventus allenata dall’ex Luciano Spalletti, mentre nel campionato inglese è in programma la partita tra Aston Villa ed Arsenal. 🔗 Leggi su Fifaultimateteam.it

