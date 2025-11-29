È un Como spettacolo anche in tribuna con le star di Hollywood Chris Pine e Michael Fassbender

Quicomo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Quello visto ieri al Sinigaglia contro il Sassuolo è stato ancora una volta un grande Como, che a tratti ha espresso un calcio davvero spettacolare, e non solo per la rovesciata da cineteca di Nico Paz, sempre più al centro del progetto degli undici guidati da Fabregas. E questo quarto posto. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

Cerca Video su questo argomento: 200 Como Spettacolo Tribuna