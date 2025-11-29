È un Como spettacolo anche in tribuna con le star di Hollywood Chris Pine e Michael Fassbender
Quello visto ieri al Sinigaglia contro il Sassuolo è stato ancora una volta un grande Como, che a tratti ha espresso un calcio davvero spettacolare, e non solo per la rovesciata da cineteca di Nico Paz, sempre più al centro del progetto degli undici guidati da Fabregas. E questo quarto posto. 🔗 Leggi su Quicomo.it
Como - Sassuolo 1 a 0 alla fine del primo tempo Al 39' meraviglioso Nico Paz ci prova con una fantastica sforbiciata e solo uno strepitoso Muric gli nega un gol da antologia deviando in angolo il pallone destinato in rete. Spettacolo puro e tutto il Sinigaglia è p
Como vs @ASRomaFemminile promette spettacolo vero! Chi porterà a casa i 3 punti? e . Lo sport unisce e non divide. #SerieAWomen #LaForzaDelleConn