È morto Tony Germano era il doppiatore delle produzioni animate Netflix e Nickelodeon La tragedia è avvenuta in casa ha perso l’equilibrio ed è precipitato

Il mondo del doppiaggio e del teatro è in lutto. È morto Tony Germano, il decesso è avvenuto il 26 novembre 2025 a 55 anni dopo un tragico incidente domestico nella sua abitazione a San Paolo, in Brasile. Era uno dei produttori più apprezzati dell’ambiente e ha lavorato in produzioni Netflix e Nickelodeon per serie come “ Go, Dog, Go!” e “Nicky, Ricky, Dicky & Dawn”. La tragedia si è consumata nel corso di interventi di ristrutturazione presso la sua abitazione: Tony Germano, mentre si trovava sul tetto, ha perso l’equilibrio precipitando al suolo. Le ferite riportate nell’incidente si sono rivelate fatali. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - È morto Tony Germano, era il doppiatore delle produzioni animate Netflix e Nickelodeon. La tragedia è avvenuta in casa, ha perso l’equilibrio ed è precipitato

