È morto Tom Stoppard premio Oscar e gigante della scena britannica
Tom Stoppard, drammaturgo e sceneggiatore britannico noto per la brillantezza e l’ironia delle sue opere, vincitore dell’ Oscar per la sceneggiatura di Shakespeare in Love (1998), è morto all’età di 88 anni. Secondo quanto riferito dall’agenzia United Agents, Stoppard è scomparso “pacificamente” nella sua casa nel Dorset, nel sud dell’Inghilterra, circondato dalla famiglia. “ Lo ricorderemo per le sue opere, per la loro brillantezza e umanità, per il suo spirito arguto e irriverente, per la generosità d’animo e il profondo amore per la lingua inglese ”, ha dichiarato l’agenzia. I teatri del West End londinese abbasseranno le luci per due minuti alle 19:00 di martedì in segno di riconoscimento per l’artista. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
