È morto Tom Stoppard lo sceneggiatore premio Oscar per Shakespeare in Love aveva 88 anni

Tom Stoppard, drammaturgo e sceneggiatore famoso per avere vinto un Oscar vinto con Shakespeare in Love, è morto a 88 anni. Era considerato uno dei nomi più importanti del teatro inglese. 🔗 Leggi su Fanpage.it

