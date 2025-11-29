È morto Tom Stoppard lo sceneggiatore aveva 88 anni | suo il copione di Shakespeare in Love che gli valse un Oscar
È morto all’età di 88 anni Tom Stoppard, il commediografo e sceneggiatore britannico di origini cecoslovacche. Artista poliedrico, ha dedicato la sua vita al teatro e al cinema, che nel 1999 gli ha permesso di alzare un Oscar per la sceneggiatura con Shakespeare in Love. La sua agenzia, United Agents, ha comunicato che è deceduto «pacificamente nella sua casa nel Dorset, circondato dalla sua famiglia». Chi era Tom Stoppard: le opere, il teatro e il cinema. Nato come Tomáš Straussler nella allora Cecoslovacchia nel 1937, Stoppard è considerato uno dei più grandi autori teatrali del dopoguerra. Dopo aver lasciato la sua terra d’origine per fuggire dalle persecuzioni naziste, si stabilì in Inghilterra e qui iniziò a lavorare come giornalista prima di approdare al teatro. 🔗 Leggi su Open.online
