È morto Padre Eligio Gelmini che fondò Telefono amico | è stato anche consigliere spirituale del Milan

Morto Padre Eligio, Frate by night dalla parte degli ultimi - Ma dietro l'aspetto anticonformista che a cavallo degli anni Sessanta e Settanta gli valse l'appellativo di 'Frate by night' e di 'Frate dribbling', Padre Eligio Gelmini era un prete vero. Scrive ansa.it