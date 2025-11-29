È il giorno del San Michele d’Oro ad Alessandro Gervasi

Arezzo, 29 novembre 2025 – . La cerimonia è in programma oggi alle ore 18:00 nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. È il giorno del San Michele d’Oro. Oggi alle ore 18.00, nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, è in programma la cerimonia di consegna del prestigioso Premio che quest’anno sarà conferito al giovanissimo talento siciliano Alessandro Gervasi, bambino di sette anni con l’orecchio assoluto e con il sogno studiare pianoforte. Nato a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, Alessandro ha iniziato a suonare a tre anni, ispirato dal padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it

