È il giorno del San Michele d’Oro ad Alessandro Gervasi
Arezzo, 29 novembre 2025 – . La cerimonia è in programma oggi alle ore 18:00 nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero. È il giorno del San Michele d’Oro. Oggi alle ore 18.00, nella Chiesa di Sant’Angelo al Cassero, è in programma la cerimonia di consegna del prestigioso Premio che quest’anno sarà conferito al giovanissimo talento siciliano Alessandro Gervasi, bambino di sette anni con l’orecchio assoluto e con il sogno studiare pianoforte. Nato a Buseto Palizzolo, in provincia di Trapani, Alessandro ha iniziato a suonare a tre anni, ispirato dal padre. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Capodanno alla Tenuta San Michele Festeggia l’ultimo giorno del 2025 con un Cenone elegante tra i sapori dell’Etna e i vini della nostra cantina. Un percorso culinario festivo, atmosfera calda e un brindisi di mezzanotte alla Murgo per dare il benvenut - facebook.com Vai su Facebook
San Michele Arcangelo: Il Santo Guerriero Celebrato il 29 Settembre - San Michele Arcangelo è una delle figure più venerate nella tradizione cristiana, conosciuto come il capo delle milizie celesti e il difensore della fede. quotidiano.net scrive