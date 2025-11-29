È finita | Barbara D’Urso lascia tutto in diretta La verità che nessuno si aspettava!

Gossipnews.tv | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scintille in pista e dietro le quinte: Barbara D’Urso pronta all’addio da Ballando con le Stelle. Scopri cosa sta succedendo nel programma più caldo della TV. Cosa succede quando la regina della TV rischia di scendere dal trono. in diretta? Barbara D’Urso, il volto che incendia ogni palcoscenico, è al centro del vortice. Ballando con le Stelle potrebbe perdere la sua star più discussa. Le voci si rincorrono, sempre più insistenti: Barbara starebbe pensando al ritiro. Ma non uno qualunque. Un addio col botto. Davanti alla giuria, davanti a tutti. Dietro le quinte si respira tensione. Scontri accesi con la giuria, su tutti Selvaggia Lucarelli. 🔗 Leggi su Gossipnews.tv

