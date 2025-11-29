È di Parma il miglior Panettone d' Italia 2025 | vince la gelateria Ciacco Lab

È stata svelata l’attesissima annuale classifica firmata Dissapore dedicata ai migliori lievitisti italiani che si sono contraddistinti per la produzione di pandoro e panettone. La proclamazione si è svolta venerdì 28 novembre durante uno speciale evento dedicato, presso Mercato Centrale Torino. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

L’attaccante del Parma entra nel miglior undici della 12ª giornata grazie al 7.5 e al ruolo da Mvp nella vittoria per 2-1 al Bentegodi - facebook.com Vai su Facebook

I 30 migliori panettoni artigianali del 2025 secondo Dissapore - I 30 migliori panettoni artigianali d'Italia: la classifica completa di Dissapore, frutto del nostro panel testa alla cieca. Segnala dissapore.com

È questo il miglior panettone del mondo 2023 e viene dalla Puglia - Quello del panettone artigianale è un vero e proprio mondo, fatto di numerosi pasticceri che ogni anno tentano di migliorare la propria ricetta rendendo il dolce natalizio ancora più gustoso, morbido, ... Da greenme.it

"Miglior panettone della regione". Bonanomi porta Pioltello in trionfo - E “dulcis in fundo“, il “Miglior panettone tradizionale della Lombardia 2024“ nasce a Pioltello dalle mani di Maurizio Bonanomi, patron della ... Secondo ilgiorno.it