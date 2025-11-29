È deciso | Napule è di Pino Daniele avrà una targa in via Partenope lì dove è stata composta
La proposta di Fanpage, raccolta dal consigliere Simeone, diventa realtà: via libera del Comune all'apposizione della targa che ricorda il punto in cui l'autore compose le prime strofe del celebre brano. 🔗 Leggi su Fanpage.it
