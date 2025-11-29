Dzeko i fischi e il coraggio di ammettere | facciamo schifo

Edin Dzeko è un bosniaco tosto, a trentanove anni può parlare di vita e di calcio, non ha dimenticato l'infanzia di Sarajevo. Nato nel 1986, a seguito dello scoppio della guerra in Bosnia ed Erzegovina, è costretto a spostarsi dalla sua città natale: «Non c'era molto da mangiare e non c'erano tre pasti assicurati ogni giorno. Avevo sempre paura, quando sentivamo gli spari o le bombe che cadevano, ci nascondevamo dove capitava. Potevi morire in qualsiasi momento». Giorni durissimi e lontani, roba piccola a confronto con la sconfitta della Fiorentina, in conference league contro i greci dell'Aek, eppure Dzeko stavolta non fugge e reagisce: «Possiamo dire che facciamo cagare, non è un problema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Dzeko, i fischi e il coraggio di ammettere: facciamo schifo

Altre letture consigliate

Questioni varie: - "siamo insieme" quando c'è da chiedere, mai quando c'è da dare (e Dzeko ora non ha il credito per chiedere) - se stai facendo cacare è un problema, non lo dire con quel tono - se ha sentito fischi in gara tocca ridirlo il parterre va chiuso con l Vai su X

DZEKO VA CONTRO I TIFOSI DELLA FIORENTINA! “Possiamo anche dire che facciamo schifo, però se gioco in casa voglio che un tifoso mi aiuti non che mi fischi ad ogni palla persa.“ Queste sono le parole di Edin Dzeko in merito alla pesante contestazione - facebook.com Vai su Facebook

Dzeko, i fischi e il coraggio di ammettere: facciamo schifo - Va bene, magari è così, anche questo non è un problema" ... ilgiornale.it scrive

Dzeko reagisce così contro i tifosi della Fiorentina. Le pesanti parole dell’attaccante dopo la sconfitta in Conference League - Le pesanti parole dell’attaccante dopo la sconfitta in Conference League Edin Dzeko, attaccante della Fiorentina, non ha usato mezzi termini nel c ... Scrive milannews24.com

Dzeko: "Ci abbiamo creduto, contento della rimonta" - Edin Dzeko ha commentato a Sky Sport la vittoria in rimonta della Fiorentina contro il Polissya: "Abbiamo sofferto tantissimo questa partita, non è la prima volta che mi succede. Si legge su sport.sky.it