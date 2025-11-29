Dzeko i fischi e il coraggio di ammettere | facciamo schifo

Edin Dzeko è un bosniaco tosto, a trentanove anni può parlare di vita e di calcio, non ha dimenticato l'infanzia di Sarajevo. Nato nel 1986, a seguito dello scoppio della guerra in Bosnia ed Erzegovina, è costretto a spostarsi dalla sua città natale: «Non c'era molto da mangiare e non c'erano tre pasti assicurati ogni giorno. Avevo sempre paura, quando sentivamo gli spari o le bombe che cadevano, ci nascondevamo dove capitava. Potevi morire in qualsiasi momento». Giorni durissimi e lontani, roba piccola a confronto con la sconfitta della Fiorentina, in conference league contro i greci dell'Aek, eppure Dzeko stavolta non fugge e reagisce: «Possiamo dire che facciamo cagare, non è un problema. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

