Edin Dzeko, al termine della sfida di Conference League tra la Fiorentina e l’Aek Atene (persa 0-1, gol di Gacinovic per i greci ndr), si era lasciato andare a delle parole forti nei confronti dei suoi stessi compagni. Facciamo schifo. Per non dire altro. Tuttavia, la sua era una premessa per potersi “difendere” da delle ingiurie perlomeno inutili dei tifosi Fiorentini, che durante la partita hanno insultato lui e l’intera squadra di certo non partecipando a difendere una situazione tecnica già complessa, che Vanoli sta cercando di ricostruire. Dzeko: «Possiamo dire che facciamo cag**e, non è un problema», poi si lamenta degli insulti sugli spalti (Damascelli). 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Dzeko ha ragione a lamentarsi degli insulti dei tifosi della Fiorentina, i calciatori dovrebbero abbandonare il campo