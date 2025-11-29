Dybala-Benfica la voce che incendia il mercato | tra contatti smentite e ostacoli enormi

Nel pieno della stagione che ha riportato la Roma in vetta alla classifica e tra le grandi protagoniste d’Europa, torna a circolare un nome che, inevitabilmente, catalizza attenzione. Paulo Dybala, una delle stelle del progetto Gasperini, finisce ancora al centro del mercato. E questa volta la suggestione arriva dal Portogallo, dove il Benfica avrebbe messo gli occhi sull’argentino. Una voce che nelle ultime ore ha preso corpo grazie a ‘A Bola’, scatenando un piccolo terremoto mediatico attorno alla Joya, proprio mentre il giocatore sta ritrovando continuità in campo dopo l’ultimo stop. Nome completo Paulo Exequiel Dybala Posizione Attaccante Squadra attuale AS Roma Nazione Luogo di nascita Laguna Larga Data di nascita Novembre 15, 1993 00:00 Età 32 Peso (Kg) 75 Altezza (cm) 177 Stagione: 2025-2026 Partite terminate 10 - Per Game Partite iniziate 7 0. 🔗 Leggi su Serieagoal.it