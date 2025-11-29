Durante Milan-Lazio si alza il celebre coro per il CT azzurro | Gattuso rompigli il c**o
Pochi minuti dopo il fischio d'inizio di Milan-Lazio, la Curva Sud ha omaggiato il C.T. Gennaro Gattuso con alcuni cori celebri, tra cui quello che recita: "Gattuso rompigli il culo". 🔗 Leggi su Pianetamilan.it
Alla vigilia di Milan-Lazio, Sarri fa chiarezza sul possibile approdo sulla panchina rossonera durante la scorsa finestra di mercato Un messaggio diretto e senza mezzi termini: nessun rimpianto, ora c’è solo la Lazio, seppur con tutte le difficoltà del caso #Mil - facebook.com Vai su Facebook
Osservatori del #Milan ? presenti durante l'ultima partita di Europa League del Genk. Obiettivo: valutare dal vivo #Karetsas, giovane trequartista greco. #TMmercato #calciomercato #mercato Vai su X
Milan-Lazio diretta Serie A: segui la sfida tra Allegri e Sarri LIVE - A San Siro la gara valida per la tredicesima giornata di campionato tra i rossoneri e i biancocelesti: aggiornamenti in tempo reale ... msn.com scrive
Lazio, scatta la fase due: tra tattica e test, si alza il livello - Consumata l'amichevole di Frosinone, Sarri è pronto a iniziare con la specializzazione tattica della rosa. Come scrive corrieredellosport.it
Tare alza la posta 'Milan da scudetto e il derby si vince' - Per rafforzare lo spirito di squadra, il Milan si è ritrovato a cena fuori martedì come documentato dalle foto social di alcuni giocatori. ansa.it scrive