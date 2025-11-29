Duplice dramma a Città della Pieve uccide la compagna e si toglie la vita con la stessa pistola Ed è giallo sull’arma

L’ombra della violenza domestica si allunga su un’altra storia familiare. La tranquillità di Pò Bandino, frazione nel territorio di Città della Pieve (Perugia), è stata spezzata dalla scoperta di due corpi senza vita all’interno di un’abitazione in Via Sardegna. La coppia, un uomo e una donna entrambi sessantenni e conviventi, è stata trovata senza vita, uccisa da colpi di pistola, in un drammatico epilogo che gli inquirenti hanno subito identificato come femminicidio-suicidio. Femminicidio-suicidio a Città della Pieve: uccide la compagna e si toglie la vita con la stessa pistola. I carabinieri della locale Stazione, intervenuti insieme ai militari del nucleo investigativo di Perugia chiamati da un residente, hanno trovato i due corpi esanimi al piano terra della villetta. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

