Due vini made in Tuscia tra i migliori del Lazio

Ci sono due vini “made in Tuscia” tra i migliori del Lazio. Hanno ottenuto il premio “Roma Vino 2025”, l'iniziativa che mira a valorizzare le migliori produzioni enologiche della regione e la cui cerimonia si è svolta ieri, 28 novembre, nella Sala del tempio di Vibia Sabina e Adriano della Camera. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

