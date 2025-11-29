Due petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel Mar Nero Raid anche contro terminal in Russia

Quotidiano.net | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 29 novembre 2025 - Due petroliere che appartengono alla flotta fantasma russa sono state colpite da droni marittimi nelle ultime 24 ore nel Mar Nero. Lo conferma il ministero dei trasporti di Ankara. "La Virat, che in precedenza si diceva fosse stata attaccata da droni marini a circa 35 miglia dalla costa del Mar Nero, è stata nuovamente attaccata dai droni questa mattina presto", si legge sul canale X del ministero turco. Sia la Virat che la Kairos hanno bandiera gambiana e sono già state sanzionate per il trasporto di petrolio dai porti russi, in violazione dell'embargo imposto dopo l'invasione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

due petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel mar nero raid anche contro terminal in russia

© Quotidiano.net - Due petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel Mar Nero. Raid anche contro terminal in Russia

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Francia abborda petroliera della "flotta fantasma" russa - Nazaire perché accusata di fare parte della cosiddetta "flotta fantasma" russa. Si legge su tg24.sky.it

due petroliere flotta fantasmaDue navi della flotta ombra russa in fiamme nel Mar Nero al largo della Turchia - Due petroliere sotto sanzioni, la Kairos e la Virat, hanno preso fuoco nel Mar Nero a poche decine di miglia nautiche dalle coste turche. Segnala msn.com

due petroliere flotta fantasmaVideo. Turchia, due petroliere della flotta ombra russe in fiamme - Due petroliere sotto sanzioni, la Kairos e la Virat, hanno preso fuoco nel Mar Nero a poche decine di miglia nautiche dalle coste turche. Da it.euronews.com

Cerca Video su questo argomento: Due Petroliere Flotta Fantasma