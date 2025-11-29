Due petroliere della flotta fantasma russa colpite da droni nel Mar Nero Raid anche contro terminal in Russia
Roma, 29 novembre 2025 - Due petroliere che appartengono alla flotta fantasma russa sono state colpite da droni marittimi nelle ultime 24 ore nel Mar Nero. Lo conferma il ministero dei trasporti di Ankara. "La Virat, che in precedenza si diceva fosse stata attaccata da droni marini a circa 35 miglia dalla costa del Mar Nero, è stata nuovamente attaccata dai droni questa mattina presto", si legge sul canale X del ministero turco. Sia la Virat che la Kairos hanno bandiera gambiana e sono già state sanzionate per il trasporto di petrolio dai porti russi, in violazione dell'embargo imposto dopo l'invasione dell'Ucraina. 🔗 Leggi su Quotidiano.net
