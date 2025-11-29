Due incidenti stradali nel Palermitano | tre morti e due feriti

Tre persone hanno perso la vita in due incidenti stradali nel Palermitano. Ieri mattina sulla Palermo Sciacca in uno scontro frontale tra due Volkswagen Golf sono morte Valeria Saveria Di Giorgio, 52 anni infermiera e la madre Angelica Ganci di 78 anni. Nell’incidente sono rimasti feriti due 19enni. Nella tarda serata un 24enne, Cristian Matteo D’Agostino, è morto in via Piersanti Mattarella. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Due incidenti stradali nel Palermitano: tre morti e due feriti

Leggi anche questi approfondimenti

Nuova ondata di incidenti stradali sulle strade del Biellese #notiziedalbiellese #newspiemonte #biellanews #notiziebiella #biellanotizie #newsbiella #carabinieri - facebook.com Vai su Facebook

Due incidenti stradali nel Palermitano, 3 morti e 2 feriti - Ieri mattina sulla Palermo Sciacca in uno scontro frontale tra due Volkswagen Golf sono morte Valeria Saveria Di Giorgio, 52 ... Scrive ansa.it

Incidente a Belmonte Mezzagno, muore un giovane di 24 anni - Ieri in tarda serata Cristian Matteo D’Agostino di 24 anni è morto in via Piersanti Mattarella a Belmonte Mezzagno. Da mondopalermo.it

Inferno sulla Palermo-Sciacca: muoiono due donne, due ragazzi feriti gravemente - Lo schianto si è verificato nei pressi dello svincolo per Altofonte MONREALE, 28 novembre – Un drammatico incidente stradale ha avuto esiti devastanti lun ... Riporta monrealenews.it