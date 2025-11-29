Due incidenti a distanza di poche ore in provincia di Bari | cinque feriti
Due diversi incidenti si sono verificati in poche ore in provincia di Bari, con un bilancio complessivo di 5 feriti.Il primo scontro, avvenuto attorno alle 17, si è verificato ad Alberobello, sulla Strada Statale 172 per Putignano. Lo scontro ha riguardato due auto e ha provocato due feriti. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
La Distanza non è un Optional. La Sicurezza è Vita. ConTe.it è sempre con te, ma sei tu a fare la differenza. Guida responsabilmente. Sempre. Distanza di Sicurezza Non rispettarla causa il 7% degli incidenti. *Report ACI-ISTAT 2024 #RoadVictims #Obiettiv - facebook.com Vai su Facebook
Due incidenti mortali a pochi chilometri distanza al Brennero - In autostrada del Brennero nel primo pomeriggio si sono verificati due incidenti mortali, ad appena cinque chilometri di distanza. notizie.tiscali.it scrive
Torino, doppio investimento: Codice rosso per entrambe le vittime - Torino ha vissuto una giornata segnata da due investimenti a distanza di poche ore, con due donne trasportate in ospedale in ... Come scrive giornalelavoce.it
Due incidenti in pochi chilometri, tangenziale paralizzata e lunghissime code - Doppio incidente questa mattina (giovedì 20 novembre) lungo la tangenziale di Trento, in direzione sud: grossi disagi al traffico segnalati nel capoluogo. ildolomiti.it scrive