Due incidenti a distanza di poche ore in provincia di Bari | cinque feriti

Due diversi incidenti si sono verificati in poche ore in provincia di Bari, con un bilancio complessivo di 5 feriti.Il primo scontro, avvenuto attorno alle 17, si è verificato ad Alberobello, sulla Strada Statale 172 per Putignano. Lo scontro ha riguardato due auto e ha provocato due feriti. Sul. 🔗 Leggi su Baritoday.it