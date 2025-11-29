Due anni per una visita endocrinologica Luca | Un anno di attesa per togliere un tumore Costretto a scegliere il privato

Carlo, Loredana, Gigliola, Luca. Sono solo alcuni dei casi che hanno fatto esplodere il caso sanità a Parma, con il dito puntato sulle liste d'attesa chiuse e le visite specialistiche non prenotabili. Esami impossibili da prenotare anche nei casi più gravi. Come quello di Carlo: “Due anni fa mi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

