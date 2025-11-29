Droni su carcere Prato mentre telefonano da cella 3 arresti

Tempo di lettura: 2 minuti Scoperti a telefonare dalla loro cella nel carcere di Prato mentre alcuni droni sorvolavano il penitenziario, tre detenuti sono stati arrestati per questa nuova vicenda. Sono originari della Campania ed hanno 26, 29 e 36 anni. La polizia penitenziaria li ha sorpresi a telefonare con tre smartphone all’interno della ‘camera di pernottamento’, situata nella sesta sezione. Nello stesso orario di uso dei telefoni volavano dei droni sopra La Dogaia, il carcere pratese. La perquisizione della cella e ai tre ha fatto trovare più caricabatterie per telefoni cellulari, un tirapugni, tre punteruoli, una lama rudimentale e un paio di forbici, nonché più farmaci detenuti in violazione delle prescrizioni penitenziarie. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Droni su carcere Prato mentre telefonano da cella, 3 arresti

Altri contenuti sullo stesso argomento

L’Asp di Messina ha presentato al Forum di Arezzo quattro progetti innovativi su droni sanitari, sicurezza stradale, continuità assistenziale digitale e telemedicina in carcere, con focus su prevenzione, equità di accesso e gestione del rischio sanitario. - facebook.com Vai su Facebook

Droga, telefoni, droni e armi: maxi operazione nel carcere di Prato, oltre 500 detenuti perquisiti Vai su X

Droni su carcere Prato mentre telefonano da cella, 3 arresti - Scoperti a telefonare dalla loro cella nel carcere di Prato mentre alcuni droni sorvolavano il penitenziario tre detenuti sono stati arrestati per questa nuova vicenda. Scrive ansa.it

Maxi-perquisizione nel carcere di Prato: “I detenuti gestivano traffico di droga usando droni e minacciando altri carcerati” - Operazione record contro 564 detenuti della Dogaia: scoperto traffico di droga con droni, smartphone e violenze all'interno del carcere ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Droga, telefoni, droni e armi: maxi operazione nel carcere di Prato, oltre 500 detenuti perquisiti - L'intervento, definito da procuratore Tescaroli «straordinario per dimensioni e necessità», è parte di un'indagine che sta svelando un sistema criminale esteso e ramificato nonostante le precedenti az ... editorialedomani.it scrive