La storia di Achille Costacurta, figlio di Billy, ex campione del Milan, e di Martina Colombari, già Miss Italia, è una storia di morte e resurrezione. Che è venuta fortemente alla ribalta in queste settimane e che restituisce speranza a tanti ragazzi. Il dramma. Achille Costacurta ha raccontato la sua storia. Fatta di abusi di droghe di ogni genere, soprattutto la mescalina, con ben sei ricoveri per Trattamento sanitario obbligatorio. Ma il suo percorso è stato caratterizzato da aspetti ancora più drammatici. Leggi anche Sentenze "stupefacenti", Mantovano zittisce il giudice buonista: "Allarme droga sottovalutato dalle toghe, ecco i casi. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Drogarsi e rinascere: la bella lezione della famiglia Costacurta e la nuova vita di Achille