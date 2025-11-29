Dritto e Rovescio lo sfregio del nomade all' Italia | Meglio il campo rom!

Ridate i figli alla famiglia del bosco: parola di rom. L'appello arriva alle telecamere di Dritto e Rovescio dove, una signora racconta la propria esperienza. "Io stavo mille volte meglio al campo. Lo sa perché? Perché al campo c'era più libertà. Quello che hanno fatto ai bambini è una cosa crudele, sono rimasti scioccati". E come lei, anche il figlio - sempre di origine sinti - ammette: "Da piccolo vivevo in un campo rom e stavo benissimo. Per me il senso della vita è vivi e lascia vivere. Se queste persone stanno bene, studiano e hanno un dialogo con la natura, che male c'è? Che Paese siamo? Siamo un Paese libero?". 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Dritto e Rovescio, lo sfregio del nomade all'Italia: "Meglio il campo rom!"

Contenuti che potrebbero interessarti

Dritto e rovescio. . "La famiglia che vive nel bosco non ha commesso alcun reato!" Isabella Tovaglieri (Lega) a #drittoerovescio - facebook.com Vai su Facebook

3 Dritto inside-in e rovescio lungolinea vincente. Alcaraz confeziona il break e vola 2-1 nel secondo set. Avvio incerto al servizio per entrambi: è il terzo break consecutivo! Vai su X

Troupe Dritto e Rovescio aggredita a Torino/ Membro della gang di Don Ali in azione? Cosa è successo - La troupe di Dritto e Rovescio è stata aggredita a Torino: un ragazzo incappucciato ha distrutto il parabrezza dell'auto. Segnala ilsussidiario.net

Aggressione alla troupe di Dritto e Rovescio, uomo armato con mazza chiodata assalta i giornalisti - Momenti di tensione ieri pomeriggio a Torino, in corso Novara, tra i quartieri Aurora e Barriera di Milano. Come scrive fanpage.it

Dritto e Rovescio, ospiti stasera: dal decreto sicurezza al crescente divario tra ricchezza e povertà. I temi della puntata - Dritto e Rovescio, ospiti stasera: Oggi 13 novembre 2025 in prima serata su Rete 4 andrà in onda come ogni giovedì alle 21:30 un nuovo appuntamento con Dritto e Rovescio, il programma di ... affaritaliani.it scrive