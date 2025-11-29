Dramma a Il Paradiso delle Signore 1-5 dicembre | la scelta disperata di Adelaide

Adelaide di Sant’Erasmo scopre il matrimonio imminente tra Marcello Barbieri e Rosa Venere al suo rientro a Milano e tenta di bloccare le nozze con una richiesta perentoria, mentre la città si prepara all’inaugurazione della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, rientra nella Milano del grande magazzino dopo un viaggio di piacere che sembrava averle restituito serenità. La tranquillità dura poco: l’ex fidanzato Marcello Barbieri sta per sposare Rosa Venere, e la notizia raggiunge Adelaide attraverso canali indiretti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

