Dramma a Il Paradiso delle Signore 1-5 dicembre | la scelta disperata di Adelaide
Adelaide di Sant’Erasmo scopre il matrimonio imminente tra Marcello Barbieri e Rosa Venere al suo rientro a Milano e tenta di bloccare le nozze con una richiesta perentoria, mentre la città si prepara all’inaugurazione della stagione lirica 1966-1967 del Teatro alla Scala. La contessa Adelaide di Sant’Erasmo, interpretata da Vanessa Gravina, rientra nella Milano del grande magazzino dopo un viaggio di piacere che sembrava averle restituito serenità. La tranquillità dura poco: l’ex fidanzato Marcello Barbieri sta per sposare Rosa Venere, e la notizia raggiunge Adelaide attraverso canali indiretti. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Le Azzorre sono viste spesso come un paradiso per turisti e amanti del relax. Ma dietro questa immagine ci sono problemi seri: povertà, disoccupazione, criminalità e analfabetismo. Tra le difficoltà delle isole, una in particolare è diventata un dramma: la cocai - facebook.com Vai su Facebook
Il Paradiso delle Signore, le anticipazioni dal 1° al 5 dicembre 2025 - Nuova settimana in compagnia de “Il Paradiso delle signore”, la soap opera nostrana in onda, con gli episodi inediti, da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre 2025 a partire dalle 16. Si legge su today.it
Il Paradiso delle signore, trame puntate dal 1 al 5 dicembre: arriva la Prima al Teatro della Scala - I preparativi per la Prima alla Scala al centro delle trame nelle prossime puntate IPDS in onda dal 1° al 5 dicembre su Rai 1. Lo riporta superguidatv.it
Il Paradiso delle Signore, anticipazioni dal 1° al 5 dicembre: Adelaide fa una richiesta categorica a Marcello - Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore in onda da lunedì 1 a venerdì 5 dicembre alle 16 ... Si legge su fanpage.it