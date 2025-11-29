Dragon ball star kyle hebert conferma che l anime è vivo e in crescita
Il franchise di Dragon Ball rappresenta uno dei simboli più rilevanti nel panorama dell’animazione e del fumetto giapponese, con un seguito globale che si estende da oltre quattro decenni. Nonostante la sua immensa popolarità, le recenti fasi di sviluppo hanno generato incertezza sulle future direzioni della serie. La recente risposta positiva a Dragon Ball: Super Hero e a Dragon Ball: Daima avrebbe dovuto segnare l’inizio di una nuova era, ma il prematuro decesso del suo creatore, Akira Toriyama, ha temporaneamente frenato i progressi. Questa situazione ha portato gli appassionati a domandarsi quale possa essere il prossimo passo del franchise e quanto ancora potrà espandersi nel futuro. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
