Dormire al buio protegge il cuore cosa dice uno studio

Ilgiornale.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L'esposizione alla luce artificiale, durante la fase del riposo notturno, ha ricadute negative per il benessere del cuore. Secondo gli esperti questo altera i naturali ritmi circadiani, esponendo il cuore alla possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre la luce artificiale può incidere sulla pressione sanguigna e sulla frequenza cardiaca, può avere anche un impatto negativo sulla secrezione ormonale e sul metabolismo del glucosio. A far emergere questa correlazione è stato uno studio condotto presso il Flinders Health and Medical Research Institute. Ecco di cosa si tratta. Luce artificiale durante il sonno, gli effetti sulla salute del cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

dormire al buio protegge il cuore cosa dice uno studio

© Ilgiornale.it - Dormire al buio protegge il cuore, cosa dice uno studio

Altri contenuti sullo stesso argomento

dormire buio protegge cuorePerché dormire al buio fa bene al cuore: i motivi secondo uno studio - La presenza di una luce artificiale, durante il sonno, può avere effetti negativi sulla salute del cuore. Scrive ilgiornale.it

Dormire bene protegge il cuore, il motivo è nelle ossa - Se dormire bene giova alla salute del cuore, il merito potrebbe essere di un inedito meccanismo molecolare che collega cervello, midollo osseo e vasi sanguigni. Segnala ansa.it

Dormire al buio potrebbe difendere la salute del cuore - Dormire esposti a troppe fonti di luce artificiale aumenta il rischio di malattie cardiovascolari: lo rivela un ampio studio condotto presso il Flinders Health and Medical Research Institute. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Dormire Buio Protegge Cuore