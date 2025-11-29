Dormire al buio protegge il cuore cosa dice uno studio
L'esposizione alla luce artificiale, durante la fase del riposo notturno, ha ricadute negative per il benessere del cuore. Secondo gli esperti questo altera i naturali ritmi circadiani, esponendo il cuore alla possibilità di sviluppare malattie cardiovascolari. Inoltre la luce artificiale può incidere sulla pressione sanguigna e sulla frequenza cardiaca, può avere anche un impatto negativo sulla secrezione ormonale e sul metabolismo del glucosio. A far emergere questa correlazione è stato uno studio condotto presso il Flinders Health and Medical Research Institute. Ecco di cosa si tratta. Luce artificiale durante il sonno, gli effetti sulla salute del cuore. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
