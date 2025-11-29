Dorme al Cau poi aggredisce una guardia giurata | arrestato
Un 26enne piacentino è stato arrestato nella giornata del 29 novembre per aver aggredito una guardia giurata ed è finito in carcere. Il giovane - tossicodipendente - stava bivaccando al Cau del pronto soccorso, svegliato dalla guardia giurata sarebbe diventato violento e l'avrebbe aggredita. Sul. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
