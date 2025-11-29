Doppio incidente vicino a Fagagna tre in ospedale
Tre persone sono rimaste ferite in due incidenti avvenuti oggi pomeriggio tra Fagagna e San Vito di Fagagna: in un caso, i vigili del fuoco hanno dovuto estricare una persona rimasta ingabbiata nell'abitacolo.Il primo scontro è avvenuto a San Vito. Due coniugi triestini sui 60 anni a bordo di una. 🔗 Leggi su Udinetoday.it
Leggi anche questi approfondimenti
Pistoia. Doppio incidente in A11, tre persone ferite - facebook.com Vai su Facebook
Doppio incidente a Fuorigrotta, due auto si ribaltano vicino allo Stadio Maradona: ci sono feriti - Doppio incidente stradale nella notte a Fuorigrotta, quartiere occidentale di Napoli, con due auto che, separatamente, si schiantano e si ribaltano nei pressi dello Stadio Diego Armando Maradona. fanpage.it scrive