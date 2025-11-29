Doppio Cozzari e Carbonaro l' Ars et Labor affonda il Sanpaimola 2-3 e va in fuga - VIDEO

Senza tifosi, ma con i tre punti. E mille emozioni. L’Ars et Labor vince in trasferta contro Sanpaimola, grazie alla doppietta nel primo tempo firmata da Cozzari e ad un gol all’89’ di Carbonaro, e prova una mini fuga (in attesa delle partite di domani). Una sfida viva, vivissima, nella prima. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

