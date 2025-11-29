Doppietta Yildiz | il turco ribalta da solo Juve Cagliari Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu – FOTO

Doppietta Yildiz: il turco ribalta da solo Juve Cagliari. Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu. Kenan brilla ancora dopo la grande prova col Bodo. La Juventus chiude il primo tempo della sfida contro il Cagliari in vantaggio per 2-1 grazie al lampo nel recupero del suo giovane talento. Al primo minuto di recupero, Kenan Yildiz ha messo a segno il gol del sorpasso, completando la sua doppietta personale e regalando ai bianconeri la leadership in un match ad alta tensione. Magia di Mckennie e assist di Kalulu. L’ azione del vantaggio è stata un esempio di rapidità e tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Doppietta Yildiz: il turco ribalta da solo Juve Cagliari. Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu – FOTO

