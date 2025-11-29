Doppietta Yildiz | il turco ribalta da solo Juve Cagliari Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu – FOTO

Juventusnews24.com | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Doppietta Yildiz: il turco ribalta da solo Juve Cagliari. Destro in buca d’angolo su assistenza di Kalulu. Kenan brilla ancora dopo la grande prova col Bodo. La  Juventus  chiude il  primo tempo  della sfida contro il Cagliari  in  vantaggio per 2-1  grazie al  lampo  nel recupero del suo  giovane talento. Al  primo minuto di recupero,  Kenan Yildiz  ha messo a segno il  gol del sorpasso, completando la sua  doppietta personale  e regalando ai  bianconeri  la  leadership  in un match ad alta tensione. Magia di Mckennie e assist di Kalulu. L’ azione del vantaggio  è stata un  esempio di rapidità  e  tecnica individuale. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

