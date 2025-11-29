Dopo la sfuriata in Consiglio il sindaco si difende | Ho subito offese personali
Il consiglio comunale di Casapulla non ha mostrato un bel volto per la politica cittadina con la lite furiosa tra il sindaco Ferdinando Bosco e gli esponenti della minoranza. Un diverbio con toni accesi ben oltre quelli che dovrebbero esserci in un consiglio comunale, luogo deputato al confronto. 🔗 Leggi su Casertanews.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Dopo la sfuriata di Bologna, Conte rimodula gli azzurri e conquista due belle vittorie, 3-1 all'Atalanta e un secco 2-0 al Qarabaq in Champions League: cinque gol fatti ed uno subito. Dagli improperi ai complimenti, giravolta di 180° di coloro che risalgono sul c - facebook.com Vai su Facebook
Così Antonio Conte ha già ricompattato il gruppo Napoli dopo le sfuriate tuttomercatoweb.com/podcast-tmw/co… Vai su X
Crisi di giunta, l’ultimo capitolo. Il sindaco Pianigiani si dimette: "Non ci sono più le condizioni" - A un anno e mezzo dalla vittoria, il primo cittadino fa un passo indietro dopo la frattura col Psi. Da msn.com
Bagarre in maggioranza dopo il consiglio - Strascichi pesanti dopo l’ultimo consiglio comunale in maggioranza, dove la maggioranza si era divisa su una mozione di Sena Civitas. Lo riporta lanazione.it
Una settimana dopo, il sindaco Bandecchi ritira le dimissioni - Colpo (quasi) di scena, un altro: non solo il sindaco di Terni ritira le sue dimissioni, ma sottolinea come sia «tutto merito dell'opposizione». Lo riporta avvenire.it