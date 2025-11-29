Dopo la sfuriata in Consiglio il sindaco si difende | Ho subito continue offese

Casertanews.it | 29 nov 2025

Il consiglio comunale di Casapulla non ha mostrato un bel volto per la politica cittadina con la lite furiosa tra il sindaco Ferdinando Bosco e gli esponenti della minoranza. Un diverbio con toni accesi ben oltre quelli che dovrebbero esserci in un consiglio comunale, luogo deputato al confronto. 🔗 Leggi su Casertanews.it

