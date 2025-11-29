Dopo la morte di mia sorella Anna Marchesini ho adottato la figlia | così Virginia rompe il silenzio

Da quando è morta Anna Marchesini, il 30 luglio 2016, la sua famiglia ha scelto la via del silenzio. Zero apparizioni in tv, nessun commento sui social, poche rarissime interviste. Tra le quali, la più eclatante e potente, quella della figlia Virginia che definì mamma Anna “una maestra di entusiasmo”. A rompere il silenzio, nove anni dopo la scomparsa dell’iconica attrice, ci ha pensato pochi giorni fa sua sorella Teresa Marchesini: ospite a sorpresa de “La volta buona”, su Rai1, la donna ha sfoderato una somiglianza fisica, vocale e caratteriale (la vis ironica è identica) che hanno spiazzato tutti. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo la morte di mia sorella Anna Marchesini, ho adottato la figlia”: così Virginia rompe il silenzio

Teresa Marchesini, sorella di Anna, il toccante racconto: "Dopo la morte di mia sorella ho adottato sua figlia" - Virginia, che all'epoca della morte della mamma aveva solo 23 anni, ha scelto di essere adottata dalla zia. Scrive today.it

Anna Marchesini, la sorella Teresa: «Non riesco più a ridere con nessuno. Dopo la sua morte ho adottato sua figlia Virginia» - La comica ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e il Trio, composto da Tullio Solenghi e Massimo ... Da msn.com