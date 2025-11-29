Dopo aver scontato 30 anni di pena per l’omicidio della madre denuncia il suo tutore legale

Stefano Diamante, che nel 1999 uccise la mamma, accusa un commercialista genovese di avergli sottratto 350mila euro. La Procura apre un’inchiesta. 🔗 Leggi su Repubblica.it

