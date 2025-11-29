Donna si spara in strada davanti al compagno i due avevano litigato | trasportata d' urgenza in ospedale

Notizie.virgilio.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una donna di 38 anni si è sparata alla testa dopo una lite col compagno a Nole, nel Torinese: è ricoverata in codice rosso. I carabinieri indagano. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

donna si spara in strada davanti al compagno i due avevano litigato trasportata d urgenza in ospedale

© Notizie.virgilio.it - Donna si spara in strada davanti al compagno, i due avevano litigato: trasportata d'urgenza in ospedale

Leggi anche questi approfondimenti

donna spara strada davantiTorino, donna di 38 anni si spara in strada davanti al compagno dopo una lite con lui: è grave - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Lo riporta ilmessaggero.it

donna spara strada davantiSi spara per strada davanti al compagno dopo una lite con lui, 38enne in gravi condizioni - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata in strada dopo una lite col convivente, in un paese del Torinese, davanti all'uomo. msn.com scrive

donna spara strada davantiSi spara in strada davanti al compagno dopo lite con lui: è grave - Una donna di 38 anni si sarebbe sparata dopo una lite col convivente, in strada in un paese del Torinese, davanti all'uomo. Si legge su leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Donna Spara Strada Davanti