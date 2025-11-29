Donna ferita da un colpo di pistola nel Torinese | Si è sparata durante una lite

Il 118 è intervenuto sabato pomeriggio intorno alle 17:30 a Nole Canavese, in provincia di Torino, per soccorrere in strada una donna di 38 anni con una ferita da arma da fuoco, trasportata all’ospedale di Ciriè in codice rosso. Secondo una prima ricostruzione, la donna si è puntata una pistola alla testa sparandosi al culmine di una lite tra conviventi, con il suo compagno presente, ed è rimasta ferita marginalmente. Sull’accaduto indagano i carabinieri della compagnia di Venaria Reale, coordinati dalla procura di Ivrea. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Donna ferita da un colpo di pistola nel Torinese: “Si è sparata durante una lite”

