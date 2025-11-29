Don Patriciello incontro a sorpresa con Mattarella
Un improvviso invito a unirsi alla visita esclusiva del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli Scavi di Pompei. Don Maurizio Patriciello, coraggioso prete del Parco Verde di Caivano, lo ha ricevuto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. "Il prefetto sapeva da mesi che aspiravo a consegnare al nostro Presidente della Repubblica l'album fotografico con le immagini della sua visita del 5 gennaio - racconta don Patriciello - Era di domenica e fu il prefetto ad avvertirmi della visita a sorpresa in parrocchia del Capo dello Stato. Partecipò alla Messa e poi si intrattenne con i fedeli presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi. L'incontro con don Patriciello - facebook.com Vai su Facebook
Don Patriciello, incontro a sorpresa con Mattarella - Il parroco ha consegnato al Capo dello Stato l’album fotografico della sua visita a Caivano avvenuta a gennaio ... Scrive msn.com
Pompei, la visita a sorpresa di Mattarella agli Scavi. L'incontro con don Patriciello - Padre Maurizio Patriciello e il Presidente Sergio Mattarella, mani che si ritrovano in segno di affetto e stima. Riporta msn.com
Il Presidente Mattarella tra le meraviglie di Pompei: visita sorpresa e incontro con don Patriciello - Una visita riservata del Presidente Sergio Mattarella al Parco Archeologico di Pompei si trasforma in un momento denso di significato, tra siti restaurati, turisti increduli e il toccante incontro con ... Si legge su ilgazzettinovesuviano.com