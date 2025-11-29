don patriciello incontro a sorpresa con mattarella

Un improvviso invito a unirsi alla visita esclusiva del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella negli Scavi di Pompei. Don Maurizio Patriciello, coraggioso prete del Parco Verde di Caivano, lo ha ricevuto dal prefetto di Napoli, Michele Di Bari. "Il prefetto sapeva da mesi che aspiravo a consegnare al nostro Presidente della Repubblica l'album fotografico con le immagini della sua visita del 5 gennaio - racconta don Patriciello - Era di domenica e fu il prefetto ad avvertirmi della visita a sorpresa in parrocchia del Capo dello Stato. Partecipò alla Messa e poi si intrattenne con i fedeli presenti. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

