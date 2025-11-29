DOMENICA IN | BARBARA D’URSO OSPITE D’ONORE MA I VIP SONO TANTI COME MAI FINORA

Nuovo appuntamento, domenica 30 novembre alle 14.00 su Rai1, con “Domenica In”. Parata di ospiti celebri per Mara Venier come mai finora in questa stagione. Alla conduzione, come sempre, Mara Venier, affiancata da Tommaso Cerno, Teo Mammucari ed Enzo Miccio. Una puntata tra cinema, televisione e musica, ricca di ospiti e sorprese. In studio ci sarà Can Yaman, protagonista della serie evento su Rai1 “ Sandokan ”, in onda da lunedì 1° dicembre per quattro puntate con la regia di Jan Maria Michelini e Nicola Abbatangelo. Barbara D’Urso sarà al centro di un’intervista esclusiva con Mara Venier in cui si racconterà tra carriera e vita privata, e insieme a Pasquale La Rocca parlerà della sua esperienza a “ Ballando con le Stelle ”. 🔗 Leggi su Bubinoblog

