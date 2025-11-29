Domenica 30 novembre la presentazione di Nati per la libertà dei Modena City Ramblers al Circolo Aurora di Arezzo
Arezzo, 29 novembre 2025 – Per il calendario “ Eventi dell’Alpe di Poti”, domenica 30 novembre 2025, alle ore 18, il Circolo Aurora di piazza Sant’Agostino, ad Arezzo, ospita la presentazione di "Nati per la libertà. Racconti resistenti" (Edizioni La nave di Teseo), libro dei M odena City Ramblers, storica band modenese, che racconta alcuni fatti della Resistenza, tra i quali la strage nazifascista di San Severo. L’iniziativa è in continuità con quelle che si sono tenute negli ultimi tre anni nella piccola località lungo la strada panoramica di Poti, dove il 14 luglio 1944 avvenne l’efferato eccidio in cui persero la vita 17 uomini, tra cui anche Silvestro Lanzi, nonno di Luca e Sauro Lanzi della band aretina Casa del Vento. 🔗 Leggi su Lanazione.it
