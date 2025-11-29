Documenti e portafogli tornano ai legittimi proprietari | essenziale la collaborazione tra polizia e cittadini

È stato, anche, grazie al grande senso civico e all'onestà dimostrati da molti cittadini che, l'ufficio relazione col pubblico della questura di Reggio Calabria è riuscito a riconsegnare diversi oggetti smarriti ai legittimi proprietari.Portafogli, documenti di riconoscimento, bancomat e. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Oggetti rinvenuti mese di ottobre Nel mese di ottobre scorso sono stati rinvenuti sulla pubblica via: documenti personali (con valore giuridico e senza), cellulari, auricolari, custodia auricolari, cassa stereo, portafogli, tessere per il pagamento digitale, orologio - facebook.com Vai su Facebook

Reggio Calabria, portafogli e documenti ritrovati grazie alla collaborazione tra cittadini e Polizia - I poliziotti dell’Ufficio Relazioni col Pubblico della Questura di Reggio Calabria hanno riconsegnato diversi oggetti smarriti, tra cui portafogli, documenti di riconoscimento, bancomat e banconote, a ... Riporta reggiotv.it

Roma: donna trova il portafogli di un ragazzo (con dentro solo i documenti) e lo porta dai carabinieri. La mamma: «Qualche brava persona ancora c’è» - E perdere un portafogli, oltre alla rabbia e allo sconforto, genera angoscia e preoccupazione per tentare, nel breve tempo possibile, di recuperare ... Come scrive ilmessaggero.it