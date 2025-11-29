Docufilm Netflix su Yara il Garante | Audio illeciti Multa da 40 mila euro
IL CASO. Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie Netflix «Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio», per la diffusione illecita di messaggi vocali e telefonate dei genitori di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
Bossetti, il Garante della privacy sulla serie di Netflix: «Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara». Maxi multa di 40 mila euro - Accolto il reclamo di Fulvio Gambirasio e Maura Panarese sulle telefonate alla figlia scomparsa nel 2010 e sulle loro conversazioni, utilizzate nel documentario di Quarantadue in tivù dal luglio 2024 ... Scrive msn.com