Docufilm Netflix su Yara il Garante | Audio illeciti Multa da 40 mila euro

Ecodibergamo.it | 29 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

IL CASO. Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie Netflix «Il caso Yara – oltre ogni ragionevole dubbio», per la diffusione illecita di messaggi vocali e telefonate dei genitori di Yara Gambirasio. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

docufilm netflix su yara il garante audio illeciti multa da 40 mila euro

© Ecodibergamo.it - Docufilm Netflix su Yara, il Garante: «Audio illeciti». Multa da 40 mila euro

Leggi anche questi approfondimenti

docufilm netflix yara garanteDocufilm Netflix su Yara, il Garante: «Audio illeciti». Multa da 40 mila euro - Il Garante ha multato la società produttrice della serie Netflix per la diffusione illecita di messaggi dei genitori di Yara. Come scrive ecodibergamo.it

docufilm netflix yara garanteYara Gambirasio, multa al docufilm Netflix per audio illeciti - Il Garante per la protezione dei dati personali ha multato la società Quarantadue Srl, produttrice della serie ... giornaledibrescia.it scrive

docufilm netflix yara garanteBossetti, il Garante della privacy sulla serie di Netflix: «Stop alla diffusione degli audio dei genitori di Yara». Maxi multa di 40 mila euro - Accolto il reclamo di Fulvio Gambirasio e Maura Panarese sulle telefonate alla figlia scomparsa nel 2010 e sulle loro conversazioni, utilizzate nel documentario di Quarantadue in tivù dal luglio 2024 ... Scrive msn.com

Cerca Video su questo argomento: Docufilm Netflix Yara Garante