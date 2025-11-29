Docente urla in classe contro gli studenti che usano ChatGPT Il video diventa virale ma è un fake realizzato con IA

Orizzontescuola.it | 29 nov 2025

Il video che mostra una presunta docente inveire contro la classe per l’uso di ChatGPT è interamente generato con Sora AI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

