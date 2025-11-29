Docente urla in classe contro gli studenti che usano ChatGPT Il video diventa virale ma è un fake realizzato con IA
Il video che mostra una presunta docente inveire contro la classe per l’uso di ChatGPT è interamente generato con Sora AI. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
Argomenti simili trattati di recente
Buongiorno. Vorrei gentilmente un' informazione. Sono riuscita ad entrare in Carta Docente e visualizzo l' importo residuo.Posso anche generare i buoni.E' già necessario rendicontare le spese effettuate,entro i 90 giorni?! Se si , come si procede? Grazie. - facebook.com Vai su Facebook
Il video della prof che urla contro gli studenti per ChatGPT è fatto con l’Ai - Da mesi circolano clip, tutte realizzate con l'Ai, che seguono uno schema narrativo identico: un insegnante alza la voce, impreca o attacca la classe ... Riporta open.online
Alunno punta pistola (giocattolo) contro il docente: arrivano i Carabinieri, la madre arrestata per oltraggio a pubblico ufficiale - Un ragazzino di prima media si è presentato in classe armato di una pistola, rivelatasi poi un giocattolo, scatenando il panico tra comp ... Lo riporta tecnicadellascuola.it