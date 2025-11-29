Docente sospesa per inadempimento obbligo vaccinale in malattia il Tribunale impone la restituzione degli stipendi trattenuti | oltre 1000 euro
Una docente impiegata presso un istituto comprensivo ha ottenuto dal Tribunale di Siracusa l'annullamento del provvedimento di sospensione adottato nei suoi confronti per inadempimento dell'obbligo vaccinale anti Sars-CoV-2. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
