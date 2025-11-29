Docente bocciata per due anni di fila durante l’anno di prova e fa ricorso | il periodo di prova non è un passaggio formale
La sentenza n. 28904 del 1° novembre 2025 della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, interviene in modo puntuale su un tema molto delicato per il mondo della scuola: la legittimità della dispensa dal servizio di un docente per mancato superamento del periodo di formazione e prova, ripetuto per due anni consecutivi. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it
