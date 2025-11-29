Doccia fredda per Elly & C Altro che spallata il centrodestra guadagna L’effetto-Fico non basta | i 5 Stelle calano ancora
Dopo ogni elezione amministrativa si apre puntualmente il dibattito per proiettare i risultati locali sulla scena politica nazionale, come se ogni voto regionale o comunale fosse una mini elezione politica. Ma, dal punto di vista dei dati, questo esercizio è fuorviante. Alle amministrative il valore aggiunto delle liste è dato anche dai singoli candidati al consiglio regionale o comunale: in circa il 70% dei casi l’elettore esprime una preferenza nominale e il radicamento territoriale attrae più dell’appartenenza partitica mentre alle politiche non è previsto il voto ai candidati nelle liste. Bastano pochi esempi per capirlo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
