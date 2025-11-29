Dobbiamo respingere l' uso della religione per giustificare la guerra

Dal Medio Oriente ha tuonato contro il fondamentalismo religioso e contro il fanatismo che miete sempre più vittime, soprattutto tra i cristiani. Papa Leone XIV nel suo secondo giorno di visita in Turchia, ha raggiunto a bordo di un elicottero gli scavi archeologici di Iznik dove sorgeva l'antica basilica di San Neofito. Insieme al Patriarca Ecumenico di Costantinopoli, Bartolomeo e ad altri rappresentanti delle confessioni cristiane, una preghiera comune per celebrare il diciassettesimo centenario del Primo Concilio di Nicea, dal quale è emerso un fondamento unitario per la fede cristiana. Nel suo discorso il Pontefice ha detto che va «respinto con forza l'uso della religione per giustificare la guerra e la violenza, come ogni forma di fondamentalismo. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

