Diversity Media Awards ilfattoquotidianoit premiato per il miglior articolo web con un’inchiesta sugli ostacoli all’aborto nelle Marche

Sono stati proclamati il 28 novembre, in diretta sul profilo Instagram di Fondazione Diversity, i vincitori e le vincitrici della decima edizione dei Diversity Media Awards, i riconoscimenti che premiano i personaggi e i contenuti mediali che si sono distinti nel corso dell’anno precedente per una rappresentazione valorizzante ed inclusiva delle persone e dei temi per Genere, Età, Etnia, Disabilità, LGBT+, Aspetto Fisico. Tra i premiati anche Eleonora Cirant, giornalista collaboratrice de ilfattoquotidiano.it, vincitrice nella categoria miglior articolo stampa web con un’inchiesta sugli ostacoli all’aborto nelle Marche. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Diversity Media Awards, ilfattoquotidiano.it premiato per il miglior articolo web con un’inchiesta sugli ostacoli all’aborto nelle Marche

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

ASSEGNATI I DIVERSITY MEDIA AWARDS 2025 Miglior Film Italiano Il ragazzo dai pantaloni rosa Miglior Serie TV Italiana L'arte della gioia Miglior Serie TV Straniera Hacks Miglior Programma Radio 5 in condotta Miglior Podcast Sigmund Creator dell’anno - facebook.com Vai su Facebook

Diversity Media Awards 2025: tutti i vincitori della decima edizione - I Diversity Media Awards 2025 sono organizzati da Fondazione Diversity ETS in collaborazione con Show Reel Agency e la Rappresentanza della Commissione europea in Italia, con patrocinio del Comune di ... Secondo touchpoint.news

Diversity Media Awards, ilfattoquotidiano.it premiato per il miglior articolo sul web con un’inchiesta sulla violenza su donne con disabilità - it ha vinto l’edizione 2024 dei Diversity Media Awards nella categoria Miglior articolo Stampa web. Si legge su ilfattoquotidiano.it

Diversity Media Awards 2025: tutte le nomination dei premi che celebrano l'inclusione al cinema, in tv e sul web - Nato come evento fisico a Milano e trasmesso anche in tv su Real Time e su Rai1, quest’anno si fa pop e diventa ... Riporta ilmessaggero.it