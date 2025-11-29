Diversi studi di genere dimostrano che l’intuito femminile esiste davvero | un mix di segnali memoria e percezioni come strumento di conoscenza
A lcuni lo hanno chiamato sesto senso, altri presentimento, altri ancora istinto. Non esiste una definizione univoca, ma ciò che neuroscienze e psicologia stanno cercando di dimostrare è che l'intuito esiste davvero, e nelle donne risulta mediamente più forte. Secondo diversi studi, l'intuito femminile non è magia né uno stereotipo di genere: è una forma raffinata di intelligenza emozionale, un processo mentale rapidissimo che usa segnali sottili — corporei, relazionali, sensoriali — per costruire una risposta immediata prima che la logica intervenga.
