Divario generazionale in Italia la denuncia di Umberto Galimberti | Le scelte passate hanno privato i giovani del futuro

Umberto Galimberti, intervistato da Repubblica, ha offerto una lettura critica sulla condizione dei giovani in Italia, contestando la narrazione che li indica come responsabili della decadenza morale e della crisi sociale. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche questi approfondimenti

Commercialiste in aumento: divario generazionale sempre più ridotto - facebook.com Vai su Facebook

Giovani e informazione: il divario è reale, ma i social non sono il nemico - I media tradizionali faticano a raggiungere i più giovani, mentre resiste l’idea che i social producano solo contenuti superficiali. Secondo economyup.it

Pagamenti digitali: progressi in Italia ma il divario generazionale ne rallenta la completa adozione - Il punto vendita è diventato l'epicentro del cambiamento nel settore dei pagamenti, ma milioni di aziende continuano a operare con infrastrutture obsolete, incapaci di rispondere alle nuove esigenze ... Si legge su ilmattino.it

Pagamenti digitali: progressi in Italia ma il divario generazionale ne rallenta la completa adozione - In Italia, l'adozione della tecnologia SoftPos (pagamento tramite mobile/tablet come Pos o Qr code) è più limitata rispetto all'America Latina e ad altri paesi europei: mentre il Portogallo si ... Riporta ilmattino.it